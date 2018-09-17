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Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 08:25 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve 80 metre yüksekliğindeki kayalıklardan mahsur kalan 4 kişi, 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı  

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve 80 metre yüksekliğindeki kayalıklardan mahsur kalan 4 kişi, 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sazlı Mahallesi Şarlak Mevkii'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Muhammet Fettah Çiçeklidal (37), oğlu Ömer Çiçeklidal (15), kardeşi Orhan Çiçeklidal (29) ve Selim Çiçeklidal (15) dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre dolaştıktan sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki sarp kayalıklara tırmanan 4 kişi başları dönünce burada mahsur kaldı. Bunun üzerine mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri mahsur kalan 4 kişiyi, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından, saat 21.00 sıralarında kurtardı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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