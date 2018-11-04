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Kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

BOLU'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 12 saatlik çalışmayla dün akşam saatlerinde kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde 1 haftadır yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 12 saatlik çalışmayla dün akşam saatlerinde kurtarıldı.
​Seben ilçesi Çeltikdere köyünde oturan Öner Esmer, geçen hafta cumartesi günü 13 keçisini otlatmaya götürdü. Keçileri araziye bırakan Esmer, bir süre sonra döndüğünde hayvanları yerinde bulamadı. Çevrede arama yapan Öner Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda kaldığını gördü. Keçilerden 7'si inerken, 6'sı ise mahsur kaldı. Tüm çabalarına karşın keçilerini kurtaramayan Öner Esmer'in ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Perşembe günü bölgede keşif yapan AFAD ekipleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekibi ve gönüllü olarak kurtarma çalışmasına destek vermek isteyen Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri de geldi. Ekipler, dün zorlu arazide iple sarkarak bağladıkları keçilerden 5'ini 12 saat süren çalışmayla kurtardı. 1 keçi ise kurtarma çalışması sırasında kendiliğinden bulunduğu yerden indi.
Sahibine teslim edilen keçilerin sağlıklı olduğu belirtildi.

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Kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, 1 hafta sonra kurtarıldı

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