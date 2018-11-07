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Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Yelken Kayalıkları'nda balık tutarken mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balık tutarken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kefken Mahallesi'nde balık tutan 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bir sahil güvenlik botu bölgeye yönlendirildi.

Yelken Kayalıkları'nda oldukları belirlenen kişiler, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tahliye edilemedi. Vatandaşlar, bunun üzerine bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteriyle karaya çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi, Kefken sahilinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kefken Sahil Güvenlik

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