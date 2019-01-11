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Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldı

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)- BURDUR Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Burdur merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra istasyon kurarak keçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.

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Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan gebe keçi kurtarıldı

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