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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 50 metre yükseklikteki kayalık alanda 1 haftadır mahsur kalan 14 keçi kurtarıldı - Çalışmalar sırasında kayalıklardan düşerek bacakları kırılan keçiyi vatandaşlardan biri sırtına alarak taşıdı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 50 metre yükseklikteki kayalık alanda 1 hafta mahsur kalan keçiler, vatandaşlar ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Besici Ahmet Bolat'ın 1 hafta önce dağlık alanda otlattığı sürüden kaçan 14 keçi, gittikleri kayalık alanda mahsur kaldı.

Hayvanları kurtarmak isteyen vatandaşlar başarısız olunca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle keçileri kurtaramayan AFAD ekipleri, 1 hafta sonra yeniden başlattıkları çalışmayla hayvanlara ulaştı.

Osmaniye ve Adana'dan gelen dağcılık kulübü üyelerinin de destek verdiği çalışmayla keçiler yaklaşık 50 metre yüksekteki kayalık alandan kurtarıldı.

Çalışmalar sırasında kayalıklardan düşen bir keçinin arka bacaklarının kırılması üzerine bir vatandaş hayvanı sırtına alarak bir süre taşıdı.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi, yaralanan hayvan ise veteriner hekime götürüldü.

Ahmet Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarının bir haftadır mahsur olduğunu belirterek, "Ekipler geldi ama hava yağmuru olunca bir şey yapamadılar. Hayvanlarım kurtuldu çok şükür." diye konuştu.

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