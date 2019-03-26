Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Özbaraklı köyü Yerköy mevkiinde, 2 keçinin kayalıklarda kaldığı ve bulunduğu yerden çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla yukarıya taşıdığı keçileri kurtarıp, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI



