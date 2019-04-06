Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı

Ufuk AKTUĞ/ HASSA(Hatay),(DHA)-HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde mahsur kalan keçiler, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mesut Döner, bir grup keçisini Amanos Dağı, Demirci Boğazı'na otlatmaya götürdü. Ancak keçiler tırmandıkları kayalık bölgede mahsur kaldı. Döner, keçilerini kurtaramayınca AFAD Hatay İl Müdürlüğü'nden yardım istedi. Sarp ve kayalık olan, aynı zamanda uçurum da bulunan bölgeye gelen AFAD ekipleri, ip yardımıyla keçilerin mahsur kaldığı yere ulaştı. Ekiplerin başarılı operasyonu ile kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



