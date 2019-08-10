Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ulaşlı Yalı Mahallesi’nde çobanlık yapan Turhan Tankutay, keçilerini otlamaları için mahalledeki yeşil alana bıraktı. Ancak 2 keçi, bölgeden ayrılarak kayalıklara çıktı. Keçilerinin burada mahsur kaldığını gören Tankutay, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile keçilerin bulunduğu yere yaklaşıldı. Keçiler de itfaiye merdiveninin sepetine atladı. Böylelikle kurtarılan keçiler, Turhan Tankutay'a teslim edildi.

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