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Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi jandarma kurtardı.Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Geben Mahallesi Meryemçil mevkisindeki kayalık arazide yaşandı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 7 keçiyi jandarma kurtardı.
Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Geben Mahallesi Meryemçil mevkisindeki kayalık arazide yaşandı. Bektaş Taş, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlarından 7’si kayalıklarda mahsur kalan Taş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) timleri, küçükbaş hayvanların 5 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını öğrendi.
Jandarma timleri, 7 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Keçileri kurtulan Bektaş Taş, jandarmaya teşekkür etti.

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

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