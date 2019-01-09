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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Güllübahçe Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ercan Bardak'ın otlattığı keçilerden biri, bugün saat 15.00 sıralarında, 600 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Bardak, çıktığı yerden inemeyen keçisi için, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 600 metre yüksekliğindeki keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla keçiyi bağladıkları halatla kurtardı. Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

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