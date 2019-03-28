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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Gökçe köyünde hayvancılık yapan Hulusi Akbaş'ın keçilerinden biri, 3 gün önce köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Akbaş, çıktığı yerden 3 gün boyunca inemeyen keçisi için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla keçiyi mahsur kaldığı yerden bağladıkları halatla kurtardı. Kurtarılan keçi, sahibi Hulusi Akbaş'a teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

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