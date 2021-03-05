HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

05.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprüsü mevkiinde sarp kayalıkta bir keçi mahsur kaldı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprüsü mevkiinde sarp kayalıkta bir keçi mahsur kaldı. Keçinin sahibi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Ankara ekibini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine AKUT üyesi 7 gönüllü, kısa sürede bölgeye ulaştı. Gömleksiz mevkiinde keçinin sahibi ile buluşan AKUT ekibi, hayvanın 3 gündür mahsur olduğu yamaçta drone ile yer tespiti yaptı. Araziyi inceleyerek planlama yapan ekip, kayalıklardan güvenli iniş için ip istasyonu kurdu. Ardından ekipten iki gönüllü, 100 metre iniş yaparak keçiye ulaştı. Keçiyi yanlarına alan AKUT gönüllüleri kayalıklardan inişi tamamlayarak, hayvanı sağ salim sahibine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı
Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Danilo Zanna ilk defa anlattı! "Hiç korkmayın eve döneceğim"

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müziği eşliğinde halay çekildi

Avcılar'da şaşkına çeviren açılış! Türkçe ve Arapça müziği eşliğinde halay çekildi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Askerlerin görüntüsü dikkat çekti

Migros kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri

Migros çalışma saatleri

Üçüncü cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşüyor?

Son cemre düştü mü?

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

'Polis defalarca başıma vurdu' dedi, yalanı ortaya çıktı

Bitlis'te, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme

Kahreden olayda yeni gelişme! Ekipler kaza bölgesine ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.