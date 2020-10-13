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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için 10 km yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bolu’da, kayalıklarda mahsur kalan keçi zorlu şartlarda 10 kilometre yürüyen AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Yuva köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Burhan Çakır’ın keçisi Kınıkçı kanyonu mevki’inde kayalıklarda mahsur kaldı.

Bolu’da, kayalıklarda mahsur kalan keçi zorlu şartlarda 10 kilometre yürüyen AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Yuva köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Burhan Çakır’ın keçisi Kınıkçı kanyonu mevki’inde kayalıklarda mahsur kaldı. Uzun süre keçisinin kayalıklardan inmesini bekleyen Çakır, kendi imkanlarıyla da keçiyi indiremeyince AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu AFAD ve Jandarma ekipleri ile Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, Yuva köyü Kınıkçı Kanyonu mevki’ine yaklaşık 10 kilometre yaya olarak yürüdükten sonra keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

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