Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İstanbul'dan ilçeye tatile gelen Burak Gökmen (23), Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne gitti. Vadideki patikadan yürüyüşe çıkan Gökmen, yolu kaybedince çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.
Gökmen'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
AKUT ekibi, kayalıklarda mahsur kalan Gökmen'i, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtardı.
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