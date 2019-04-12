Kayalıklarda mahsur kalan kişinin yardımına ekipler koştu

Amasya'da ot toplarken düştüğü kayalıklarda 5 saat mahsur kalan kişi, ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldı.
Ot toplamak için Ferhat Dağı'na çıkan 60 yaşındaki Cuma Çam, dengesini kaybederek yaklaşık iki metrelik yükseklikten kayalıklara düştü.
Burada mahsur kalarak yaklaşık 5 saat boyunca yardım bekleyen Çam'ın sesini duyanlar durumu yetkililere iletti.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi.
Ekiplerce sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Çam, ambulansa alındı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çam'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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