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Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:29 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’nın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD ekibi kurtardı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA) - ERZİNCAN’nın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeği, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Halatla metrelerce yükseklikten indirilen köpeğe su ve yiyecek verildi.
Kargın Beldesi’ne bağlı Elmalı Köyü dağlık arazisindeki kayalık alanda günlerdir mahsur kalan çoban köpeğini kendi çabaları ile indiremeyen köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma da Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kayalıklara gelen AFAD ekibi, köpeğin mahsur kaldığı noktaya halat yardımıyla ulaştı. Köpek beline bağlanan halatla alınarak, kurtarıldı. Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen köpeğe yiyecek ve su verildi.

FOTOĞRAF

Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD ekibi kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD ekibi kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD ekibi kurtardı

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