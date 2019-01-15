Kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta bir köpeğin ormanlık alandaki kayalıklarda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine giden İtfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iple indikleri alanda, mahsur kalan köpeği kurtardı.
Ekiplerce alınan köpek, tedavisi için Ereğli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.
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