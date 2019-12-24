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Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

SİVAS'te merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı.

Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'te merkeze bağlı Hıdırnalı köyünde kayalıklarda mahsur kalan gebe inek, köylüler tarafından kurtarılıp, ağaçtan yapılan sedyeyle taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hıdırnalı köyünde yaşayan Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek, bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda hayvanın uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını gördü. İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti. Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı. Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi. İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı. Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı. Ahmet Turan İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İneğin kurtarılma anları da cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda sıkışan ineği kurtarıp, yaptıkları sedye ile taşıdılar

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