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Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde meydana geldi.

Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

Sivas’ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kalan keçiler, zorlu kurtarma çalışmasının ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde meydana geldi. Kayalıklarda mahsur kalan keçileri fark eden vatandaşlar, keçilerin kendiliğinden inebileceğini düşünerek müdahalede bulunmadı. Kayalıklarda mahsur kalan keçilerin kendiliğinden inemeyeceğini fark eden köylüler, durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri tehlikeye rağmen, uzun uğraşlar sonucu 2 günün ardından 3 keçiden 2’sini kurtarabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında boynu ipe takılan 1 keçi ise telef oldu. Kurtarılan keçiler, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
Tödürge köyünde yaşayan Halil Erdem Gültekin, AFAD ekiplerinin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, “Tödürge köyünde 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. 2 keçi kendi kendine kurtarıldı ama ne yazık ki 1 tanesi orada mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalarda canını hiçe saydı fakat 1 keçi yolda ipe takılarak öldü" dedi.

Kayalıklarda zorlu keçi kurtarma operasyonu

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