HABER

KAYALIKLARDAKİ CESET SORUŞTURMASI; ÇOCUKLUK ARKADAŞI İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger(24)'in, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger(24)'in, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Sındırgı'da kendisine yardım ve yataklık yapan 2'si üniversite öğrencisi 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Olayın şüphelisi Birdal Ş.'nin "Susma" hakkını kullandığı öğrenildi.
Kartal, Kordon boyu mahallesinde 26 Mart 2019 tarihinde vatandaşlar deniz kenarındaki kayalıklarda birinin yattığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri başında kan izi bulunan Tolga Aksünger'in cesedi ile karşılaştı. İlk bakışta düşerek başını kayalara vurmuş gibi duran Tolga Aksünger'in yapılan incelemede tabanca kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

POLİS 10 PLAKALI OTOMOBİLİ TAKİBE ALDI
Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada görgü tanıkları ve kamera görüntülerini kullanarak 10 plaka numaralı, mavi renkte bir otomobili tespit etti. Bu otomobilin olayın hemen öncesinde Balıkesir'den İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis, Balıkesir, İstanbul arasındaki oto yoldaki kamera görüntülerini inceleyerek aracın plakasını tespit etti.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BALIKESİR POLİSİNE TESLİM OLDU
Polis şüphelilerin peşine düşerken, Balıkesir Cinayet Büro Amirliğine başvuran üniversite öğrencileri S.İ.(19), S.A.(20) polise teslim olarak cinayeti itiraf etti. Gençler polise "Yanımızda daha önceden tanıdığımız Birdal Ş. vardı. Bize bir otomobil kiralamamızı İstanbul'a gezmeye gideceğimizi söyledi. Parasını o verecekti. Dediğini yaptık. Birlikte İstanbul'a geldiğimizde arkadaşıyla buluşacağını söyledi. Buluşma sırasında kavga ettiler o adamı öldürdü. Korktuk onunla birlikte kaçtık." dediler.

ŞÜPHELİ SINDIRGI DA YAKALANDI
Bunun üzerine polis olayın zanlısı Birdal Ş.'yi aramaya başladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli Birdal Ş. gözaltına alınırken, ona İstanbul'da barınma imkanı sağlayan A.T.(31) de yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 4 kişi olayla ilgili sorgulandı Cinayet Büro Amirliğinde öldürdüğü kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Birdal Ş. cinayetin sebebi konusunda konuşmayarak ifade vermedi ve "susma" hakkını kullandı. Birdal Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Muğla'da, Şans Topu talihlisi merak ediliyorMuğla'da, Şans Topu talihlisi merak ediliyor
Arap yatırımcıların gözü bu projedeArap yatırımcıların gözü bu projede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Aileler dikkat! Çocuklar isyan etti: Paylaşmayın!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı! 'Bunu hiç beklemiyordum'

İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Son dakika karar! 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Elindeki fotoğrafla sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Sokak sokak onu arıyor! 'Eve bile giremiyorum'

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.