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Kayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağ yürüyüşü yapan gruptan Mikail Özen (43), kayalıklara düşmesi sonucu yaralandı.

Kayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağ yürüyüşü yapan gruptan Mikail Özen (43), kayalıklara düşmesi sonucu yaralandı. Sahil Güvenlik helikopterinin de kullanıldığı operasyonda, kayalıklardan alınan Özen, hastaneye kaldırıldı.
Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkisinde pazar günü yürüyüş yapan gruptan Mikail Özen, saat 20.00 sıralarında, kayalıklara düştü. Olayı gören yürüyüş grubundakiler, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Özen'in karadan tahliyesinin mümkün olmadığını görünce havadan tıbbi tahliyesi için harekete geçildi. Bunun üzerine kurtarma çalışması için Sahil Güvenlik helikopteri, bölgeye getirildi. Helikopterden indirilen sedyeye sabitlenen Özen, yukarı ekildi. Helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Mikail Özen, tedaviye alındı.

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Kayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldıKayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldıKayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldıKayalıklardaki yaralı, helikopterle kurtarıldı

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