HABER

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da genç bir kadın, 20-25 metre yükseklikteki kayalıklardan atlarken, olaydan yaralı olarak kurtuldu.Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi’nde Balakgazi Anıtı’nın bulunduğu tesisin arkasında kayalıklarda meydana geldi.

Elazığ’da genç bir kadın, 20-25 metre yükseklikteki kayalıklardan atlarken, olaydan yaralı olarak kurtuldu.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi’nde Balakgazi Anıtı’nın bulunduğu tesisin arkasında kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. (23) adlı bir genç kadın, 20-25 metre yükselikten aşağı atladı. Olayı gören vatandaşlar sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada bölgeye yakın olan Harput Jandarma Karakolunda görevli jandarma ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Atlayıp yaralanan kadına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri yaptı. Ardından olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri merdiven uzatarak yaralı kadını bulunduğu yerden aşağı indirdi. Yaralı kadın, hazır bekletilen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın intihar girişimi olduğunu belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “’Bırakın ben ölmek istiyorum’ diyor. Kadın ikinci bir intihar girişiminde bulununca karakol komutanı bırakmıyor, müdahale ediyor. Birkaç tane kırık var onun haricinde ciddi bir durum yok. Hastaneye sevk edildi. Olayın sebebi tam olarak belli değil" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu

Kayalıklardan atladı, yaralı kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.