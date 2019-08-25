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Kayalıklardan denize atlayan genç boğularak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 00:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıktan denize atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken sahili mevkisinde bulunan Pembe Kayalıklar’da meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıktan denize atlayan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken sahili mevkisinde bulunan Pembe Kayalıklar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Sedat Karaduman denize girmek için Sakarya’dan geldiği kayalıklardan denize atlamak istedi. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan Karaduman, denize atladı. Karaduman’ın suyun üstüne çıkmadığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde Karaduman’ın cansız bedeni boğuldu.
Sahile çıkartılan Karaduman’ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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