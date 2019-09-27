HABER

Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 22:30 | Son Güncelleme

Siirt’te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana geldi.

Siirt’te kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde meydana geldi. Şifa Akburak (9), evlerinin yanında bulunan kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri durumu ağır olan çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter yaralı çocuğu alarak Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Pistte bekleyen ambulansla Siirt Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...Sultangazi'de şaşırtan anlar! Hepsi ayağa kalkıp...
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklamaManisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklamaTekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

5,8'lik depremin ardından son durum!

5,8'lik depremin ardından son durum!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.