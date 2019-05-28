Kayalıklardan düşen çobanı kurtarmak için 10 kilometre yürüdüler

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ineklerini otlatırken kayalıklardan düşüp yaralanan çoban, sarp ve engebeli arazide 10 kilometre yürüyen ekipler tarafından kurtarıldı.

Osman köyü kırsalında ineklerini otlatan çoban Kıyas Berkay (43), dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek yaralandı.

Bir başka çobanın durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye hareket etti.

Araçlarla il merkezine 56 kilometre uzaktaki köye ulaşan ekipler, ardından yol olmaması nedeniyle 5 kilometrelik dağlık araziyi yaya aşarak Berkay'ın düştüğü alana ulaştı.

AFAD gönüllülerinin de eşlik ettiği çalışmada, olay yerine ulaşan ekiplerden sağlık görevlileri, yaralı çobana ilk müdahaleyi yaptı.

Diğer ekiplerin de desteğiyle sedyeye alınan Berkay, dağlık ve engebeli arazide 4 saat boyunca yaklaşık 5 kilometre taşınıp, köy merkezinde bekletilen ambulansa alındı.

Iğdır Devlet Hastanesine ulaştırılan Berkay'ın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen köy sakinlerinden Mehmet Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan çobanı bulmak için bölgeye geldiklerini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun, Mehmetçik ve ekipler geldiler, bize yardım ettiler, çobanımızı oradan sağlıklı şekilde aldık." dedi.

