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  4. Kayalıklardan düşen genç kız 1,5 kilometre sedye ile taşındı

Kayalıklardan düşen genç kız 1,5 kilometre sedye ile taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 21:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Rabia Deniz (21), AKUT, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan genç kız sedyeyle yaklaşık 1,5 kilometre taşındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kayalıklardan düşen genç kız 1,5 kilometre sedye ile taşındı

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Rabia Deniz, dengesini kaybedince kayalıklardan düşerek yaralandı.

1 BUCUK KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AMBULANSA TAŞINDI

Arkadaşları, 112 Acili arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde bölgeye AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri geldi. Ayağı kırılan Rabia Deniz, sedyeye konularak, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Rabia Deniz tedavi altına alındı.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, ihbar gelir gelmez çıkış yaptıklarını söyleyerek, "Yaralı arkadaşımız kanyon içerisinde ayağı kırık bir şekilde hareketsiz yerde yatıyordu.

Sağlık ekiplerinin yaralıya yaptıkları müdahale sonrasında yaralıyı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 kilometre boyunca Ballıkayalar girişinde bekleyen ambulansa taşıdık. Sağlık ekiplerine teslim ettik." dedi. (DHA)

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