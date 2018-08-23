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Kayalıklardan düşen kadını askerler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dengesini kaybedip, kayalıklardan yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, ihbarla gelen askerler tarafından helikopterle bölgeden tahliye edildi.  Pütürge ilçesinde, dün sabah saatlerinde, ismi öğrenilemeyen kadın, dağlık bölgede dengesini kaybedip, kayalıklardan yuvarlandı.

Kayalıklardan düşen kadını askerler kurtardı

PÜTÜRGE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dengesini kaybedip, kayalıklardan yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, ihbarla gelen askerler tarafından helikopterle bölgeden tahliye edildi.
Pütürge ilçesinde, dün sabah saatlerinde, ismi öğrenilemeyen kadın, dağlık bölgede dengesini kaybedip, kayalıklardan yuvarlandı. Yaralanan kadının yardımına koşanlar, kayalık bölgeye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağını göz önünde bulundurarak, askerden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopter sevk edildi. Helikopterle kayalık bölgeye inen askerler tarafından kurtarılan kadın, daha sonra kent merkezindeki hastaneye ulaştırılarak, tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklardan düşen kadını askerler kurtardı

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