Kayalıklardan düşen kuzusunu kurtarmaya çalışan çoban yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kayalıklardan düşen kuzusunu kurtarmaya çalışırken ayağı kırılan çoban tedavi altına alındı.
Işıklar Mahallesi Halkovun mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Yılmaz Işıklı'nın (52) kuzularından biri, 25 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı yuvarlandı.
Dere yatağındaki kuzuyu kendi imkanlarıyla kurtarmak isterken dengesini yitirerek düşen Işıklı'nın ise ayağı kırıldı.
Çobanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Işıklı, bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Kuzu ise itfaiye ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
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