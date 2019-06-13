HABER

Kayalıklardan düşen yaşlı adam güçlükle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 20:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşerek yaralanan yaşlı adam yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.Olay Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşerek yaralanan yaşlı adam yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi Fener mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 75 yaşındaki Hayri Onay, Kırmacı Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan ve halk arasında İnönü mevkisi olarak bilinen kayalıklarda olta ile balık tutmaya çalışırken dengesini kaybedip düştü. Yaşlı adamın düştüğünü fark eden aynı bölgede balık tutan gençler durumu 112 sağlık görevlilerine bildirdi. Kırmacı Mahallesi’ne gelen 112 sağlık görevlileri ambulansın olay yerine gidememesi nedeniyle sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri polis ekipleri ile birlikte belli bir noktaya kadar araçla gittikten sonra ormanlık alandan yürüyerek güçlükle yaşlı adamın bulunduğu kayalıklara ulaştı. İtfaiye ekipleri bir süre yaralanan yaşlı adamın bilincini açık tutmaya çalıştı. Kayalıkların bulunduğu bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri yaralı adamı bota alarak karaya çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi devam ederken kafasında ve boyun kısmında yaralanma meydana geldiği ifade edildi.
Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Zabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtıZabıtanın terazisine el koyduğu kişi, belediye binasına tüfekle ateş açtı
Tarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandıTarlaya kenevir ekenler İHA'lar sayesinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.