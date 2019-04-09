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Kayalıklardan düşerek ölen çocuk defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Denizli'de yaklaşık 80 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cep telefonuyla konuşurken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi.

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisinde cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada yaklaşık 80 metreden düşerek yaşamını yitiren Ece Türkoğlu'nun (14) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Türkoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kayhan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, anne Ayşe ile baba Muammer Türkoğlu, aile yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

- Olay

Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Terası mevkisine dün arkadaşları ile giden Ece Türkoğlu, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 80 metre yükseklikten düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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