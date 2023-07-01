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Kayalıklardan düştü, trenle hastaneye yetiştirildi!

01.07.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta arkadaşlarıyla denize giden bir genç, dönüş yolunda kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı genç için ekipler seferber oldu. Genç, yolcu treni ile tren garına getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayalıklardan düştü, trenle hastaneye yetiştirildi!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki üç arkadaş deniz kenarında yüzmeye gitti. Gençlerden biri dönüş yolunda engebeli arazide kayalıktan düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle ekipler halatlar yardımıyla gençlerin yanına inebildi.

İlk müdahalesi yapılan genç için Kilimli istikametinden gelen yolcu treninin makinisti ile haberleşen ekipler durumu bildirdi. Olay yerine yaklaşınca yavaşlayan yolcu treni, yaralıyı da alarak Zonguldak Tren Garı’na hareket etti. Yolcuların şaşkın bakışları arasında ilerleyen tren, son durakta yolcularını indirdi.

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Sağlık ekipleri şaşkın bakışlarla trenden inen yolcuların arasından, ayağından yaralanan 15 yaşındaki Ömer A.’yı alarak ambulansa taşıdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşadıklarını anlatan yaralının arkadaşı Kuzey Güneş, "Arkadaşımız kayalardan derenin içine düştü. Biz iki tünel arasından anıta inmiştik. Dönüş yolunda düştü" diye konuştu. (İHA)

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