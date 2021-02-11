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Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

11.02.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşüp hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya itti suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal’ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

İstanbul Pendik’ten tatil için eşi Hakan Aysal ile birlikte 18 Haziran 2018 tarihinde Muğla’nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, iddiaya göre fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşüp öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın olay yaşanmadan bir süre önce eşi Semra Aysal’a 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine de 119 bin liralık kredi çektiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Uysal, Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘kasten adam öldürme’, ‘tasarlayarak adam öldürme’ ve ‘gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEDE HELALLİK ALINDIĞI SIRADA ÖLEN EŞİNİN KREDİ KARTINDAN ÖDEME YAPMIŞ

Olayın ardından ölen Semra Aysal’ın ailesi, rahat tavırları ve cenaze sürecinde maddi konuları konuşmak istemesi nedeniyle Hakan Aysal’dan şüphelenmeye başladı. Savcılıktaki ifadesinde Hakan Aysal’ın sık sık mirasın ne zaman bölüneceği ile ilgili sorular sorduğunu ve aile olarak bu durumdan rahatsız olduklarını belirten Semra Aysal’ın ağabeyi Nayim Yolçu, “Şüphelenmeye başladıktan sonra evrakları inceledik. 20 Haziran 2018 saat 11.42’de Hakan Aysal’ın telefon üzerinden sigorta bedelini yatırdığını gördüm. O gün ve o saatte kardeşimin cenazesi evimizin önündeydi. Helalleşme işlemi yapılıyordu. Hakan ise o anda emeklilik primini ödemekle meşgulmüş. Ayrıca bu ödemeyi de kardeşim Semra’nın kredi kartından yapmış” dediği öğrenildi.

15- 20 DAKİKA KALMALARI GEREKEN YERDE 3 SAAT KALMIŞLAR

Ayrıca normal şartlarda sağlıklı insanların fotoğraf çekilmek için 15-20 dakika vakit geçirdikleri yerde Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile eşini burada 3 saat tutmasının mantık ile izah edilemez bir durum olduğu ve geride delil bırakmamak için çevrede bulunan insanların tanık olmaması adına bölgeden uzaklaşmalarını beklediği belirtildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ, TEDAVİYİ YARIM BIRAKMIŞ

Kız kardeşinin ölümünden sonra Hakan Aysal’ın geçmişini araştırdıklarını ve farklı durumlarla karşılaştıklarını belirten ağabey Nayim Yolçu, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

“Hakan’ın tavırları beni şüphelendirince araştırmaya başladım. Hakan’ın 2008-2010 yılları arasında ve 2013 yılında belirli sürelerde psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü öğrendik. Bu tedavilerin tamamını yarım bırakmış. Kardeşimin ölümünde ihmali varsa cezalandırılmasını istiyoruz.”

“SÖZLEŞMEYİ EŞİM DOLDURDU, BENİM HABERİM YOKTU”

Semra Aysal’ın ölümünden bir süre önce eşi Hakan Aysal ile birlikte yaptıkları 400 bin liralık ferdi kaza sigortasında, Hakan Aysal’ın sigorta poliçesinde olası bir ölüm durumunda sigortasının mirasçısı olarak ‘Yasal mirasçıları’ ibaresi bulunurken, Semra Aysal’ın sigorta poliçesinde yalnızca eşi Hakan Aysal’ın para talep edebileceği yönünde bir ibarenin yazılı olduğu öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde bu durumdan haberdar olmadığını söyleyen Hakan Aysal’ın, “Eşim ve ben ekstrem sporları sevdiğimiz için hayat sigortası yapmak istemiştik. Yapmak istediğimiz sporların riskli olduğunu biliyorduk. Sigorta şirketleri evrakları kargo ile bize gönderdi. Eşimin hayat sigortasındaki şartları, mirasçısı kısmını tamamen kendi doldurmuştur. Benim ne şekilde doldurduğu yönünde bir bilgim yoktu. Eşimin başına bir şey geldiğinde parayı alacak tek kişinin ben olduğumu, benim başıma bir şey geldiğinde parayı alacak kişilerin yasal mirasçılar olduğu hususunu ben doldurmadım” dediği öğrenildi.

(DHA)

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