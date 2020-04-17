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  4. Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı! 24 saat sonra kurtarıldı

Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı! 24 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 23:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de iki arkadaşıyla birlikte Derevenk Vadisi'ne yürüyüşe giden Ümit Akbulut (28), dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasında düştü. Akbulut, arkadaşlarının korkup kaçması sonrası vadiden geçen çobanın haber vermesiyle gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince olaydan 24 saat sonra kurtarıldı.

Elektrik işleri yapan Ümit Akbulut, iddiaya göre dün akşam saat 22.00 sıralarında iki arkadaşıyla birlikte Melikgazi ilçesi Derevenk Vadisi'nde gezintiye çıktı. Akbulut, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki kayalıkların arasına düştü. Akbulut'un arkadaşları durumdan korkarak olay yerinden kaçtı. Genç adam ise sıkıştığı kayalıkların arasından kurtarılmayı bekledi.

Bugün saat 17.30 sıralarında vadide koyunlarını otlatan bir çoban Akbulut'u görerek, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler mahsur kalan Akbulut'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Akbulut bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler yaklaşık 1 kilometre sedyeyle yaralıyı ambulansa taşıdı.

Hastaneye kaldırılan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kayalıktan düşme

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