Kayalıkların zirvesindeki kent: Meteora

Depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yükseklikte bulunan sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş 20'den fazla manastır mevcut. 2'si rahibelere ait olan 6 manastırsa günümüze kadar ulaşmayı başarmış.

Milyonlarca yıl önce yoğun su hareketleri, ısı değişiklikleri ve depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yüksekliği bulan düz şekilli sarp kayalıklar üzerine inşa edilen irili ufaklı 20'den fazla manastırdan günümüze 2'si rahibelere ait olmak üzere 6 manastır ulaşabilmiş durumda.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Meteora, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. (AA)