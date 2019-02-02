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Kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde avlanmaya giden Emin Yıldırım (23), iddiaya göre kayalıklarda dengesini kaybederek düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.  Olay, sabah saatlerinde Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi.

Erkan BAY/ARICAK (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde avlanmaya giden Emin Yıldırım (23), iddiaya göre kayalıklarda dengesini kaybederek düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Emin Yıldırım, avlanmak için tüfeğini alarak köy yakınlarındaki kayalık bölgeye gitti. Yıldırım, iddiaya göre kayalık bölgede dengesini kaybederek, ağacın üzerine düştü. Düşme sırasında Yıldırım'ın tüfeği ateş aldı. Saçmaların kafasına isabet etmesiyle Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeden geçen köy sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağılık görevlileri Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırdı.

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