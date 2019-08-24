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Kayalıktan denize atlayan kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sahildeki kayalıklardan denize atlayan Sedat Karaduman, akıntıya kapılarak boğuldu.  Kefken sahiline yakın noktada olan, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Pembe Kayalar diye adlandırılan kayalara çıkan Sedat Karaduman, denize atladı.

Kayalıktan denize atlayan kişi öldü

Aziz GÜVENER/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sahildeki kayalıklardan denize atlayan Sedat Karaduman, akıntıya kapılarak boğuldu.
Kefken sahiline yakın noktada olan, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Pembe Kayalar diye adlandırılan kayalara çıkan Sedat Karaduman, denize atladı. Karaduman, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, kısa süre içinde Karaduman'ın atladığı bölgeye yakın bir yerde cansız bedenine ulaştı. Sedat Karaduman'ın cansız bedeni Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayalıktan denize atlayan kişi öldü

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