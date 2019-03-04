Kayan binada oluşan çatlaklar tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi’nde yer altı suları nedeniyle bazı binalarda çatlaklar meydana gelirken, fındık bahçesindeki yarılmalar sorunun boyutunu gözler önüne seriyor.

Gelen yetkililerin tuttukları raporda bölgenin çok altından dere geçtiğini bu nedenle yer yer kaymalar olduğunun kendilerine söylendiğini belirten mahalle sakinlerinden Hakkı Yılmaz, gidecekleri başka yerleri olmadığı için evlerini terk edemediklerini belirtiyor. Özellikle geceleri duvarlardan gelen seslerle birlikte uyku uyuyamaz olduklarını belirten Yılmaz ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade ediyor.

“ Bize çıkın dediler ancak gidecek yerimiz yok”

Tutulan raporun ardından binadan çıkmaları gerektiğini söylemelerine rağmen gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk edemediklerini kaydeden Yılmaz, “Zaman zaman evden sesler geliyor. Eski tabirle ’bina oturuyor’ anlamında önceleri bunu pek dikkate almadık. Daha sonra bu sesler artınca korku hislerimiz de arttı. Gidecek yerimiz olmadığı için evimizde durmak zorunda kaldık. Gelen yetkililer inceleme yaptılar ancak sel, deprem, felaket olmadığı için ’Burasını Afet Bölgesi yazamayız’ dediler. Verdikleri raporda buradan çok derinden su geçtiğini belirttiler. Bize en hayırlısı buradan çıkmamız gerektiğini söylediler ancak bizim de gidecek yerimiz olmadığı için evimizi terk edemedik. Mağdur durumdayız. Binamız üç katlı bir katında ben oturuyorum. Üçüncü katında ağabeyim oturuyordu bu tehlikeden dolayı ağabeyim yaptırdığı başka bir eve taşındı. Biz de tehlikenin içinde kaldık. Çocuklar hafta sonu gelince nüfusumuz 10’a kadar çıkıyor. Bu bina kafamıza çökse içinden sağ çıkma şansımız var mı? Binamızda yataylık var dolayısıyla bize de çıkın dediler. Bizden hariç üç eve daha oturulmaz dendi” diye konuştu.