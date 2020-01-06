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  4. Kayan minibüsten atlayan yolcu yere düştü!

Kayan minibüsten atlayan yolcu yere düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürürken ortaya çıkan görüntüler izleyenlere endişe verdi. Ulaşımın olumsuz yönde etkilendiği Ankara'da yokuş çıkmaya çalışan minibüs kaymaya başlayınca bir yolcu kendisini kapıdan dışarı attı. Yerlerin kar tutması nedeniyle kayan minibüsten atlayan yolcunun yere düştüğü görüldü. İşte bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o kaza...

Ankara'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulus- Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Kısa bir süre ilerleyen minibüs daha sonra kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atladı.

KAPIDAN ATLAR ATLAMAZ YERE DÜŞTÜ

Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, yere düştükten sonra hafif şekilde yaralandı. Kayan minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar yağışı minibüs

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