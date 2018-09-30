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Kayan toprağın altında kalıp, can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, eğilimli arazide, su kuyusu kazılırken, kepçeyle yığılan toprağın kayması sonucu altında kalan İsmail Özen (63), yaşamını yitirdi.

Kayan toprağın altında kalıp, can verdi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde, eğilimli arazide, su kuyusu kazılırken, kepçeyle yığılan toprağın kayması sonucu altında kalan İsmail Özen (63), yaşamını yitirdi.
Bergama'nın kırsal Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Adem Tüfenk (60), Ayder mevkisindeki tepede bulunan arazinin kenarına çeşme yaptırmak için harekete geçti. Kepçe kiralayarak, su kuyusu kazdıran Tüfenk, bu sırada kendisine yardımcı olan arkadaşı İsmail Özen ile çalışmaları izlemeye başladı. Su bulunması için 4 metre derinliğinde kuyu kazılırken, kepçeyle yığılan topraklar, bir anda Özen'in üzerine doğru kaymaya başladı. İsmail Özen, tonlarca toprağın altında kalırken, Adem Tüfenk de Göçbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ile İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kazılan toprağın 2,5 metre altında, evli ve 2 çocuk babası Özen'in cesedine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Özen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsmail Özen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma, ismi açıklanmayan kepçe operatörü ile kuyuyu kazdıran Adem Tüfenk'in ifadelerine başvurdu.

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