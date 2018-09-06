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Kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 22:23 | Son Güncelleme

Pakistan'da yaşanan olayda, bir grup dağcı tırmanış yaparken kopan kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Pakistan'da bulunan Karakurum sıradağlarında bir grup dağcı tırmanış yaparken zirveden kopan bir kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Pakistan kaya karakurum

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