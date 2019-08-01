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Kayaşehir kurban pazarı'nın gözdesi 1 tonluk 'Sarıoğlan' alıcısını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

KAYAŞEHİR'de kuurlan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Ağrı'dan getirilen 3 yaşında ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' isimli dana pazar alanının gözdesi oldu.

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL,(DHA)-KAYAŞEHİR'de kuurlan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda Ağrı'dan getirilen 3 yaşında ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' isimli dana pazar alanının gözdesi oldu. Sahibi yerli ırkı danaya 24 bin lira fiyat biçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayaşehir'de kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı'na farklı illerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarı gezen vatandaşlar, fiyat araştırmasının ardından beğendikleri kurbanlıklar için besicilerle kıyasıya pazarlık yaptı. Pazarın en gözdesi ise Ağrı'dan getirilen yaklaşık bir ton ağırlığındaki 'Sarıoğlan' oldu. Yerli ırkı danaya 24 bin lira fiyat biçen sahibi dananın 3 yaşında ve sağlıklı olduğunu söyleyerek pazarlık payı bıraktıklarını belirtti. BÜYÜKBAŞTA FİYAT ARALIĞI; 14 İLE 24 BİN LİRA Kurban pazarına 32 tane büyükbaş hayvan getirdiklerini söyleyen Ferman Kaya, "Ağrı'dan geldik, dana pazarın şampiyonu. Yaklaşık bir ton geliyor, 23-24 bin lira alıcı bekliyoruz. Pazarlık payımız da var. 1 yıldır bizde, sağlığı dört dörtlük. 4 gündür buradayız, satışlarımız iyi. 32 tane büyükbaş hayvan getirdik. 14 bin liradan 24 bin liraya kadar, her aileye ve bütçesine göre danamız var." dedi. 3 DAKİKADA HAYVAN KESİMİ YAPILIYOR Kurban pazarının sorumlusu Hüseyin Bal ise, "5 gündür satışlarımız başladı. Alanımız bin 900 büyükbaş, 2 bine yakın da küçükbaş kurbanlık alıyor. Bine yakın kurbanlık satışımız yapıldı, fiyatlarımız makul. 4 tane büyükbaş, 1 tane de küçükbaş kesim ünitemiz var. 3 dakika bir hayvan kesimi yapılıyor ve kurbanlıklar vatandaşlara parçalanarak teslim ediliyor. Bayramın birinci günü ve ikinci günü biner tane hayvan kesme kapasitemiz var. Genelde buraya Ardahan, Kars, Ağrı, Tokat, Kastamonu gibi illerden kurbanlıklar geliyor." diye konuştu. KÜÇÜKBAŞLARIN FİYATI BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR Ordu'dan 150 tane koç getiren besici Cemal Arslan da, "150 tane koç getirdik. Fiyatları bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Ordu'nun Perşembe yaylasından geldik, koçlar yerlidir. Canlı ağırlığı 60-70 kilo civarında. Temiz eti 30-35 kilo. Koçları yaylada yeşil otla ve mısır kırması arpa ile besledik." ifadelerini kullandı. VETERİNERLER HAYVANLARI TEK TEK KONTROL EDİYOR Kayaşehir Kurban Kesim ve Satış alanında çalışan veterinerler, alana hayvan girişleri yapıldığında pasaportlarına ve şap aşısının yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi. Hayvanların sağlık muayenelerini de yapan görevliler, fiziki durumlarına, vücutlarında herhangi bir uzvun eksik olup olmadıklarına ve dişten yaş tayinlerine dikkat ettiklerini belirtti.

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