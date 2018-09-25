Kayaşehir 'Sağlık Sokağı'nda ücretsiz mamografi çekiliyor

İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile Kayaşehir Pazar’da kurulan ‘Sağlık Sokağı’nda bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak meme kanseri teşhisi, diş, işitme ve göz taraması hizmeti verilecek.

Bakanlığın öncülüğünde başlatılan Sağlık taramaları hafta içi ve mesai saatleri içerisinde yapılacak. Sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklara içinde birer adet diş fırçası ve diş macunu bulunan kalemlikler hediye edilecek.

“KANSER İÇİN ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ”

Ücretsiz sağlık taramasıyla ilgili bilgi veren Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Doğan Uysal, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, “Mamografi çekiminin yapıldığı sağlık taraması etkinliğimize 40 yaş üzeri tüm kadınların katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

“SAĞLIK SOKAĞI’NDAN MEMNUNUZ”

Çocuklarıyla beraber diş kontrolüne katılan vatandaşlardan Derya Hoşer ise, “Sağlık Sokağı uygulamasını hem çocuklar hem de kadınlar için önleyici tedbirler açısından çok faydalı buluyor ve devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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