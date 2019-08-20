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Kayaşehir'de bir sürücünün otomobiliyle köpeği ezme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:34 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayaşehir'de bir sürücünün otomobiliyle köpeği ezme anı kamerada

İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde Kayaşehir Bozcaada Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Güvenlik kamara görüntülerine yansıyan olayda, cadde üzerinde iki köpek yatarken bir otomobilin yolda ilerlediği görülüyor. Köpeklerden biri, araç kendisine yaklaşınca kaçarak son anda ezilmekten kurtulurken birkaç metre ilerideki bir başka köpek, aracın altında kalarak ezildi. Köpek olay yerinde feci şekilde can verirken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.
Olayı gören mahallesi sakinleri, durumu polise bildirerek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, sürücünün yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Kayaşehir'de bir sürücünün otomobiliyle köpeği ezme anı kameradaKayaşehir'de bir sürücünün otomobiliyle köpeği ezme anı kamerada

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