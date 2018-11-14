Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Akademisyenler, hazırladıkları proje için KOSGEB'ten aldıkları destekle üniversite bünyesindeki Niğde Teknopark'ta bir şirket kurdu. Bu kapsamda sürdürülen çalışmada, bitümlü şeyl, çözücülerle ayrıştırılarak önce petrol, arta kalan kısımdan ise kil elde edildi.

"Projemizin amacı, bitümlü şeyllerden sentetik petrol eldesi ve arta kalan killerden organo kil minerali elde edilerek yerli ve milli kanser ilacı yapabilmekti. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmada bitümlü şeyl kayaçlarından alınan örneklerden kimyasal yöntemlerle sentetik petrolü elde ettik. Arta kalan kil ağırlıklı malzemeden 'montmorillonit' adı verilen kil mineralini detaylı laboratuvar çalışmalarının sonucunda ayırarak, nanoboyuta getirdikten sonra kanser ilaçlarının kapsülasyonunda kullandık. Bu aşamaların hepsini başarıyla tamamlamış durumdayız. Gelecek yıl projemizi tamamlayarak KOSGEB'e rapor olarak teslim edeceğiz. Bundan sonra ürünümüzün ticarileşmesi için çalışmalar sürecek."

İstenilen kilin Niğde ve çevresindeki kayaçlardan elde edilebileceğini tespit edince jeoloji, kimya ve biyoloji alt disiplinleriyle proje hazırladıklarını ifade eden Şener, şu bilgileri verdi:

- "12 yıllık petrol ihtiyacımızı karşılayabilecek bir rakam"

Öncelikli hedeflerinin yerli ve milli kanser ilacı üretmek olduğunu dile getiren Şener, ikinci planda ise petrol elde ettiklerini kaydetti.

Şener, "Literatürdeki bilgilerimize göre Türkiye'deki bitümlü şeyl kayaçlarından elde edilecek petrol miktarı aşağı yukarı 500 milyon ton hesaplara göre. Yıllık 42 milyon ton petrol ithalatını düşünürsek, 12 yıllık petrol ihtiyacımızı karşılayabilecek bir rakam. Ancak bu verdiğim rakamlar, klasik yöntemlerle elde edilen petrol. Bizim projemizde mikrodalga ve ultrasonik dalga çalışmalarımız var. Eski çalışmalarda yüzde 10 olarak elde ettiğimiz petrol verimi bu çalışmalarda yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla ekonomik olma olasılığını daha da artırmış oluyoruz." diye konuştu.

- "8 saat sürebilecek analiz süresini 10 dakikaya düşürdük"

Dr. Rıfat Battaloğlu da, petrollü şeyllerin organik kısmını ayırma çalışmalarında çözücülerin büyük önem taşıdığın dikkati çekti.

Ses dalgalarını ve mikro dalga enerjisini de geleneksel yöntemlere uygulayarak birden çok çözücü sisteminde verimi artırmaya çalıştıklarını anlatan Battaloğlu, "Bunun sonucunda en uygun ayırma sistemini geliştirdik. Çözücüler değiştirilerek, daha uygun çözücüler kullanılarak, çözücülerin birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınarak, daha az çözücüyle ve 8 saat sürebilecek analiz süresini 10 dakikaya düşürdük. Zamandan ve çözücüden tasarruf ederek daha yüksek verime ulaşmış olduk. Bu yöntem, aslında geliştirmiş olduğumuz bir yenilik." ifadelerini kullandı.