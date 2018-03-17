Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu bu skandalı kaleme aldı. İşte o yazı...

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası geçen günlere yapılmıştı. Geceye Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in sarhoş gelmesi damgasını vurmuştu. Ancak galanın perde arkasından bir skandal çıktı. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu bu skandalı kaleme aldı. İşte o yazı...

‘Filmin konseptine uygun’ ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi’ dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?

2 / 6 Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar ‘filmin konseptine uygun olmuş’ diyerek bana katılmadıklarını açıkladı.

O da alkollü müydü bilinmiyor ama film gösterimi başlamadan bir arkadaşlarının yanındaki kadının ayağına basmış yanlışlıkla.

3 / 6 Galadaki tek olay bu değilmiş ama... Film gösterimi sırasında bir büyük skandala da oyuncu Kerem Fırtına imza atmış.

Bu tanışma, film gösterimi sırasında hızlı bir arkadaşlığa dönüşmüş, öpüşmeye başlamışlar salonun ortasında. Daha da ötesi var.

4 / 6 Özür diledikten sonra da yanına oturmuş. Ne olduysa da ondan sonra olmuş zaten...

5 / 6 Zaman zaman o kadar yüksek ses çıkarmışlar ki galadaki herkes dönüp dönüp orada ne oluyor diye oyuncuya ve yanındaki kadına bakmış.

Hatta hemen arka sıradaki bir kadın rahatsız olup ön tarafa geçmiş. Film gösterimi sonuna kadar sürmüş salondaki bu yüksek sesli fırtına...