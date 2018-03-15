Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasında herkes ona baktı

Kadıköy Rexx'te yapılan “Kaybedenler Kulübü Yolda” galasında ünlü isimler giydikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Galada şıklık yarışı

1 / 13 “Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı.

2 / 13 Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yanı sıra Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

3 / 13 Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. “Allah devamını hayır etsin” diyen Nejat İşler’in rol arkadaşı Merve Çağıran’ı göstererek “O bizim canımız” demesi ekibi güldürdü.

4 / 13 KOCAOĞLU: SARP’LA AŞK YAŞIYORUM “Hande Doğandemir ve Merve Çağıran filmde kiminle aşk yaşıyor?” sorusuna Rıza Kocaoğlu esprili bir yanıt verdi: “Aşk deyince gözler bana döndü. Ben biraz duygusalım. Çok üzerimize geliyorsunuz, o yüzden size kırılıyoruz. Bu filmde ben Sarp’la aşk yaşıyorum! Benim partnerim de o!”

5 / 13 OLİMPOS’TAN İSTANBUL’A Yarın vizyona girecek “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminde Kaan ve Mete, Olimpos’ta kalabalık bir ekiple tatil yapıyor, ardından motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Ancak yolculuğa iki beklenmedik misafir daha katılıyor.

6 / 13 El ele“Meryem” dizisinde iki kardeşi canlandıran Bestemsu Özdemir ve Serhan Onat, galadan el ele ayrıldı. İki oyuncu, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yanlarına gelmesi üzerine ellerini ayırdı.

7 / 13 Serhan Onat

8 / 13 Bestemsu Özdemir'in sırtındaki dövme dikkatlerden kaçmadı.

9 / 13 Kerem Fırtına

10 / 13 Ahu Türkpençe

11 / 13 Tuna Kiremitçi

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