MAGAZİN

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galasında herkes ona baktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı.

Kadıköy Rexx'te yapılan “Kaybedenler Kulübü Yolda” galasında ünlü isimler giydikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Galada şıklık yarışı

1 / 13

“Kaybedenler Kulübü”nün ikinci filmi “Yolda” yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Kadıköy’deki Rexx Sineması’nda yapıldı.
2 / 13

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği, Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yanı sıra Hande Doğandemir ve Merve Çağıran’ın rol aldığı “Kaybedenler Kulübü Yolda”nın galasına film ekibi tam kadro katıldı. Filmi izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
3 / 13

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. “Allah devamını hayır etsin” diyen Nejat İşler’in rol arkadaşı Merve Çağıran’ı göstererek “O bizim canımız” demesi ekibi güldürdü.
4 / 13

KOCAOĞLU: SARP’LA AŞK YAŞIYORUM

KOCAOĞLU: SARP’LA AŞK YAŞIYORUM
“Hande Doğandemir ve Merve Çağıran filmde kiminle aşk yaşıyor?” sorusuna Rıza Kocaoğlu esprili bir yanıt verdi: “Aşk deyince gözler bana döndü. Ben biraz duygusalım. Çok üzerimize geliyorsunuz, o yüzden size kırılıyoruz. Bu filmde ben Sarp’la aşk yaşıyorum! Benim partnerim de o!”
5 / 13

OLİMPOS’TAN İSTANBUL’A

OLİMPOS’TAN İSTANBUL’A
Yarın vizyona girecek “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminde Kaan ve Mete, Olimpos’ta kalabalık bir ekiple tatil yapıyor, ardından motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Ancak yolculuğa iki beklenmedik misafir daha katılıyor.
6 / 13

El ele“Meryem” dizisinde iki kardeşi canlandıran Bestemsu Özdemir ve Serhan Onat, galadan el ele ayrıldı. İki oyuncu, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yanlarına gelmesi üzerine ellerini ayırdı.
7 / 13

Serhan Onat
8 / 13

Bestemsu Özdemir'in sırtındaki dövme dikkatlerden kaçmadı.
9 / 13

Kerem Fırtına
10 / 13

Ahu Türkpençe
11 / 13

Tuna Kiremitçi
12 / 13

.
13 / 13

.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaybedenler kulübü yolda nejat işler

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendall Jenner'dan lezbiyenlik açıklaması

Kendall Jenner'dan lezbiyenlik açıklaması

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş

İlyas Salman'dan Şahan Gökbakar'a taş

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Popstar 2018'de Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısıyla Bülent Ersoy'u kendinden geçirdi!

Popstar 2018'de Salih Zülüfoğlu, Devlerin Aşkı şarkısıyla Bülent Ersoy'u kendinden geçirdi!

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler birbirine girdi! 'Gerçekten çok terbiyesizsin!'

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler birbirine girdi! 'Gerçekten çok terbiyesizsin!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.