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Kaybedilen paralar ve altınlar onda! Herkes gittikten sonra ortaya çıkıp topluyor

05.05.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşayan Murat Serdar, boş vakitlerini değerlendirmek için ilginç bir yöntem buldu. Sonbaharda ortaya çıkıp zenginliğine zenginlik katan Serdar'ın uğraşı görenleri hayrete düşürüyor.

Kaybedilen paralar ve altınlar onda! Herkes gittikten sonra ortaya çıkıp topluyor

Edremit'te yaşayan Murat Serdar tatil sezonu gelince iş başına geçiyor. Serdar vaktini insanların kaybettiği değerli eşyaları, paraları toplayarak geçiriyor. Özel dedektörüyle suyun derinliklerinde arayışa çıkan Serdar zaman zaman altın bile buluyor.

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Özellikle yazın milyonlarca insanı sahillerde ağırlayan Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar, ilginç hobisi ile hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor.

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Sezon sonunda özel donanımlı ekipmanları ile suya giren Serdar, sahil bölgelerinde detektörle tarama yaparak kayıp ziynet eşyalarını ve değerli metalleri bularak nakde çeviriyor.

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Murat Serdar paraya çevirdiği uğraşını şu sözlerle anlatıyor:

“Geçen yazdan beri detektörle su altında değerli eşya araması yapıyorum. Hobimi gerçekleştiriyorum. Genelde düşürülen. kaybedilen ziynet eşyaları altın, gümüş yüzük, onun gibi şeyler.

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Genelde yazın kalabalık oluyor. Sonbahar bu işin tam zamanı. İnsanlar çekildikten sonra bu işin tam yapılacağı zaman. Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Balıkçıların olta kurşunları çok çıkıyor.”

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