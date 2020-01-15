Kaybetmekten bıktı, asma kilitle pantolonuna zincirledi

7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde esnaf olan Hayrullah Kaya aldığı çakmağı ya kaybediyor ya da verdiği kişide unutunca aklına ilginç bir fikir geldi.

Asma kilitli zincirli yöntemi bulmadan önce hemen hemen her gün çakmak aldığını belirten Hayrullah Kaya, “Bu yöntem şöyle aklıma geldi. Her gün biri geliyor bana çakmağını verir misin diyor. Veriyorum alıyor gidiyor veya unutuyorum. Günlük 2 lira para gidiyor. Baktım ayda 50-60 lira sırf çakmak parası ödüyorum. Ben de en iyisi anahtar ile zincir ile pantolonuma takayım bu şekilde kullanayım dedim. Anahtarım var evde açıyorum çıkarıyorum. Sabah yeniden takıyorum. Çakmağımın gazı bitince de kendim dolduruyorum. Çakmağımı almaları için pantolonumu çıkarıp almaları lazım” şeklinde konuştu.