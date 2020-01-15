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  4. Kaybetmekten bıktı, asma kilitle pantolonuna zincirledi

Kaybetmekten bıktı, asma kilitle pantolonuna zincirledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde her gün çakmak kaybeden adam, çareyi son aldığı çakmağı asma kilit ve zincirle pantolonuna kilitlemekte buldu.

7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde esnaf olan Hayrullah Kaya aldığı çakmağı ya kaybediyor ya da verdiği kişide unutunca aklına ilginç bir fikir geldi.

Kaybetmekten bıktı, çakmağını asma kilitle pantolonuna zincirledi

Çakmağı tel yardımıyla bir zincire bağlayan adam zinciri de pantolonunun kemer bölmesine asma kilitle kilitledi. Kendisinden çakmak isteyenlerin şaşkın bakışları arasında zincirlediği çakmağı cebinden çıkaran Hayrullah Kaya artık çakmak kaybetmiyor.
Kaybettiği çakmakların yenisini almak için ayda 50 lira yılda da yaklaşık 600 lira harcadığını belirten Kaya, böylece parasının cebinde kaldığını belirtiyor.
Asma kilitli zincirli yöntemi bulmadan önce hemen hemen her gün çakmak aldığını belirten Hayrullah Kaya, “Bu yöntem şöyle aklıma geldi. Her gün biri geliyor bana çakmağını verir misin diyor. Veriyorum alıyor gidiyor veya unutuyorum. Günlük 2 lira para gidiyor. Baktım ayda 50-60 lira sırf çakmak parası ödüyorum. Ben de en iyisi anahtar ile zincir ile pantolonuma takayım bu şekilde kullanayım dedim. Anahtarım var evde açıyorum çıkarıyorum. Sabah yeniden takıyorum. Çakmağımın gazı bitince de kendim dolduruyorum. Çakmağımı almaları için pantolonumu çıkarıp almaları lazım” şeklinde konuştu.
Hayrullah Kaya’nın berber esnaf arkadaşı Mehmet İşçan ise şunları söyledi:
Hayrullah beyin bu sistemini çok beğendim. Bundan sonra çakmak herhalde kaybetmeyecektir. Müşterilerin kulak kıllarını yakmak için çakmak istiyordum. Artık vermiyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
çakmak Osmaniye

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