Kaybettiği 80 bin liralık altını bulanlardan istedi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Nimet Ener (60), evde çalınmasından korkup yanına aldığı, işitme engelli kızı Damla Yılancı'ya (36) ait 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, kaybettiğini düşündüğü telefonunu aramak için yol kenarındaki bir duvarın üzerine koyup, orada unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geldiğinde altınların koyduğu yerde olmadığını gören Ener, bulan kişilere seslenip, "O benim engelli kızımın birikimiydi. Bana emanet etmişti, Allah rızası için getirin" dedi.

Cennetoğlu Mahallesi 5741/4 sokakta yaşayan, 3'ü işitme engelli 4 çocuğu olan Nimet Ener, komşusuna gitmek için 15 gün önce evden çıktı. Ener, kızı Damla Yılancı'ya ait olan ve saklaması için kendisine verdiği 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da, evde çalınmasından korktuğu için yanına aldı. Ener, yolda yürüdüğü sırada kaybettiğini ya da evde unuttuğunu düşündüğü telefonunu, ceplerine bakıp, rahatça aramak için, altınları evinin yakınındaki yolda, bir duvarın üzerine koydu. Telefonunun cebinde olduğunu fark eden Ener, altınları koyduğu yerde unutup, yoluna devam etti. Komşusuna giden Ener, altınları unuttuğunu fark edince, hızlıca geri döndü. Ancak Ener, altınları koyduğu yerde bulamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ener, durumu polise bildirdi. Ancak aradan geçen 15 güne rağmen, Ener'in altınları bulunamadı.

'ALTINLARI GETİRİN'

Altınları bulan kişilere seslenen Nimet Ener, "Benim 4 çocuğum var, 3'ü işitme engelli. Zor şartlarda yaşıyorlar ve o altınlar da, bir tekstil atölyesinde ütücülük yapan kızım Damla Yılancı'ya ait. O altınlar, kızımın senelerdir çalışıp, zorla kazandığı paralarla alındı. Her gün, böyle bir hatayı nasıl yaptım diye kahroluyorum. Hasta olmaktan korkuyorum. Burdan bulanlara sesleniyorum, Allah rızası için altınları getirin, kızıp darılmayacağım" dedi.

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