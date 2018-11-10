HABER

Kaybettiği 80 bin liralık altını bulanlardan istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Nimet Ener (60), evde çalınmasından korkup yanına aldığı, işitme engelli kızı Damla Yılancı'ya (36) ait 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, kaybettiğini düşündüğü telefonunu aramak için yol kenarındaki bir duvarın üzerine koyup, orada unuttu.

Kaybettiği 80 bin liralık altını bulanlardan istedi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Nimet Ener (60), evde çalınmasından korkup yanına aldığı, işitme engelli kızı Damla Yılancı'ya (36) ait 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını, kaybettiğini düşündüğü telefonunu aramak için yol kenarındaki bir duvarın üzerine koyup, orada unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geldiğinde altınların koyduğu yerde olmadığını gören Ener, bulan kişilere seslenip, "O benim engelli kızımın birikimiydi. Bana emanet etmişti, Allah rızası için getirin" dedi.
Cennetoğlu Mahallesi 5741/4 sokakta yaşayan, 3'ü işitme engelli 4 çocuğu olan Nimet Ener, komşusuna gitmek için 15 gün önce evden çıktı. Ener, kızı Damla Yılancı'ya ait olan ve saklaması için kendisine verdiği 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da, evde çalınmasından korktuğu için yanına aldı. Ener, yolda yürüdüğü sırada kaybettiğini ya da evde unuttuğunu düşündüğü telefonunu, ceplerine bakıp, rahatça aramak için, altınları evinin yakınındaki yolda, bir duvarın üzerine koydu. Telefonunun cebinde olduğunu fark eden Ener, altınları koyduğu yerde unutup, yoluna devam etti. Komşusuna giden Ener, altınları unuttuğunu fark edince, hızlıca geri döndü. Ancak Ener, altınları koyduğu yerde bulamadı. Büyük üzüntü yaşayan Ener, durumu polise bildirdi. Ancak aradan geçen 15 güne rağmen, Ener'in altınları bulunamadı.
'ALTINLARI GETİRİN'
Altınları bulan kişilere seslenen Nimet Ener, "Benim 4 çocuğum var, 3'ü işitme engelli. Zor şartlarda yaşıyorlar ve o altınlar da, bir tekstil atölyesinde ütücülük yapan kızım Damla Yılancı'ya ait. O altınlar, kızımın senelerdir çalışıp, zorla kazandığı paralarla alındı. Her gün, böyle bir hatayı nasıl yaptım diye kahroluyorum. Hasta olmaktan korkuyorum. Burdan bulanlara sesleniyorum, Allah rızası için altınları getirin, kızıp darılmayacağım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaybettiği 80 bin liralık altını bulanlardan istediKaybettiği 80 bin liralık altını bulanlardan istedi

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
İstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardıİstanbul'da insanlar güneşli havanın tadını çıkardı
CHP'li Özel'den Diyanet İşleri Başkanı'na 'ziyaret' tepkisiCHP'li Özel'den Diyanet İşleri Başkanı'na 'ziyaret' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Hulusi Akar'dan Hakkari'deki patlama hakkında açıklama

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Adana'da deprem (Kandilli son depremler)

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

Nagehan Alçı'nın Atatürk yazısında 'maço' ifadesinin yer aldığı bölüm değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.