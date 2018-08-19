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Kaybettiği altınlarını ilanla arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti.

Kaybettiği altınlarını ilanla arıyor

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı’da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti. Semt sakinlerinin geçiş yaptığı meydanın çeşitli noktalarına asılan ilanla bir kese altın aranıyor. Tüm aramalara rağmen altınları bulamayan kişi, çareyi caddelere ilan asmakta buldu. Altınları kaybeden kişi, 5 bin 700 lira değerinde altınların içinde olduğu keseyi bulabilmek için semtte yoğun çaba harcıyor. Verilen ilanda “Sarı bir kesede, Halkalı meydanda 9 çeyrek, 3 yarım altın düşürülmüştür. Bilenlerin karakola müracaat etmesi rica olunur” yazısı yer alıyor.

Kaybettiği altınlarını ilanla arıyor

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